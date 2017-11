Polémique

Vaccination contre le grippe, il ne faut pas hésiter.

Avant même que l’on connaisse les chiffres de la vaccination, avant que n’arrive l’inéluctable épidémie, le débat fait rage sur l’efficacité réelle du vaccin en 2016 et celle probable en 2017. Une seule certitude : la grippe tue plus de non vaccinés que de vaccinés…

Publié le 08.11.2017