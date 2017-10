La santé des étudiants en question

L’enquête s’intéresse également aux modes d’alimentation des étudiants. Il en ressort notamment que 90 % des jeunes (étudiants et lycéens) grignotent. Parfois par gourmandise. Mais aussi, de manière plus inquiétante, 34 % des étudiants avouent avaler des snacks car ils ont sauté un repas.

Un sondage réalisé en 2016 sur près de 45 000 personnes par la mutuelle étudiante Emevia montrait que 37 % des étudiants avaient une alimentation déséquilibrée. Le temps pour déjeuner était pointé du doigt, mais pas seulement. Le budget limité justifiait le recours à des aliments bon marché, de mauvaise qualité, et gras.

La Croix-Rouge s’inquiète

Le petit budget pèse sur la santé des étudiants. En mai 2017, la Croix-Rouge alertait sur le fait que la précarité poussait près de 13 000 d’entre eux, à Paris uniquement, à se priver de quatre à six repas par semaine. Les raisons financières étaient, une fois de plus, avancées.

Dans les 700 points de distribution alimentaire de la Croix-Rouge, les moins de 25 ans sont de plus en plus nombreux à se présenter. Ils représentaient 12 % des visiteurs en 2015, et 13 % en 2016. Et en moyenne, ces jeunes n’ont que 85 euros par mois pour vivre. Un trou de 5 euros n’est donc pas, pour eux, négligeable.