Direction et patients schizophrènes

« Je pense que la direction préfère fermer les yeux, car c’est l’un des seuls moyens de soulager la douleur des patients », explique de son côté un ancien patient du service de rééducation fonctionnelle, interrogé par 20 minutes.

Le trafic de drogue ne se limiterait pas non plus à quelques dealeurs vendant leurs produits aux patients de l’hôpital. Ces derniers seraient aussi enclins à revendre leurs médicaments. L’hôpital accueillant un service psychiatrique, des patients souffrant de schizophrénie ou d’autres pathologies et des toxicomanes reçoivent des neuroleptiques et des substituts comme du Subutex, qu’ils s’empressent de revendre pour 30 ou 40 euros par cachet, explique une infirmière de l’établissement.

Pour mettre fin à la présence des dealeurs dans l’enceinte de l’établissement, la CFDT réclame que les accès à l’hôpital soient sécurisés, afin qu’il ne soit plus possible de rentrer dans l’hôpital comme dans un moulin.