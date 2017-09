Chez les plus de 15 ans

Un Français sur trois a une maladie de peau

Parmi les 16 millions de personnes touchées par une maladie de peau, 80 % souffrent de deux maladies, et près de la moitié est affecté psychologiquement.

Depuis 2015, la Société française de dermatologie (SFD) mène une grande étude épidémiologique. Le but : en savoir plus sur la peau de Français. Ce mercredi, elle a présenté une partie des résultats qu’elle a déjà pu récolter. Et les chiffres ne sont pas rassurants.

Au total, 16 millions de Français âgés de plus de 15 ans seraient touchés par au moins une maladie de peau. C’est une personne sur trois ! Acné, eczéma, psoriasis, mycoses, herpès… Douze maladies touchent chacune plus d’un million de personnes. Et dans quatre cas sur cinq, les personnes touchées souffrent de deux maladies.

Des maladies jugées secondaires

L’acné est la maladie la plus commune. Elle toucherait 3,3 millions de Français. Les autres affections les plus recensées sont l’eczéma (2,5 millions), le psoriasis (2,4 millions), les maladies du cuir chevelu (2,3 millions) et les mycoses (2,2 millions).

« Parce qu’elles engagent moins souvent le pronostic vital, les maladies de peau sont actuellement les grandes oubliées de la santé publique, explique la SFD dans un communiqué. Elles sont pourtant au 4e rang mondial des maladies reconnues comme affectant le plus la qualité de vie ».