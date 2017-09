Une tendance positive

Le constat est alarmant, mais la tendance est à l’amélioration. Il y a de moins en moins d’enfants qui travaillent (-94 millions), alors que la population mondiale, et notamment celle des pays les plus concernés, est en augmentation. Entre 2012 et 2016, tous les chiffres ont baissé, prolongeant ainsi la tendance observée depuis la première évaluation de l’OIT réalisée en 2000.

Le nombre d'enfants exposés à un travail dangereux a été divisé par deux en 16 ans. Mais la baisse s'est ralentie depuis 2012. « Nous devons accélérer le mouvement si nous voulons honorer notre engagement à éradiquer le travail infantile d’ici 2025 », soulignent les rapporteurs. Selon les projections et la tendance actuelles, au terme du délai imparti, il resterait encore 120 millions d’enfants au travail, dont plus de 50 millions dans des conditions dangereuses.