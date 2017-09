Des patients intéressés

Avec l’aide de trois confrères, il avait décidé en 1993 de vérifier si la taille des oreilles était proportionnelle à l’âge. Les quatre médecins ont donc commencé à mesurer les oreilles de tous les hommes de plus de trente ans qui passaient par leurs cabinets.

Un protocole de recherche qui s’est accompagné de quelques situations cocasses, raconte le généraliste dans son article. « De manière inévitable, c’était parfois inapproprié », explique-t-il.

Des échanges faciles à imaginer : « Monsieur, vos résultats biologiques sont revenus. Vous allez devoir commencer une chimiothérapie le plus rapidement possible. Vous souffrez d’un cancer du pancréas, et votre pronostic vital est mauvais… Puis-je mesurer vos oreilles? »

Mais, d’après le médecin, les patients souvent surpris, voire intéressés, et même parfois amusés, n’ont jamais refusé.

2 mm tous les dix ans

Les 206 mesures recueillies, prises entre le sommet du pavillon et la base du lobe de l’oreille gauche, on permis de montrer une relation claire entre l’âge des patients et la taille de leur feuille.

La taille moyenne mesurée était égale à 675 mm. Et elles semblent grandir de 0,22 mm par an. Une grande découverte, qui a valu au Dr Heathcote, 22 ans après sa découverte primordiale, un Ig Nobel, accompagné de ses 10 mille milliards de dollars virtuels zimbabwéens.



Taille des oreilles en fonction de l'âge des patients.

« C’est un honneur étrange que je me vois attribuer, mais j’en suis ravi ! », a-t-il déclaré lors de la cérémonie, alors que dans l'assistance, de fausses oreilles commençaient à fleurir.

Il est à noter que ses trouvailles vont plus loin : les oreilles des femmes grandissent aussi ! Mais elles sont plus petites à l’origine, et elles sont souvent cachées par des cheveux plus longs. Leur taille est donc moins susceptible d’être commentée !



Les Ig Nobels sont l'occasion pour les chercheurs de se lâcher un peu