Bulletin épidémiologique hebdomadaire

Migrants en France : un état de santé inquiétant

Sous-alimentation, troubles psychiques... Les migrants installés en France vivent dans des conditions précaires. Leur état de santé s'en ressent.

Contrairement aux idées reçues, les migrants ne ramènent pas avec eux des maladies infectieuses. La plupart d’entre eux souffrent bel et bien d’un problème de santé. Mais les pathologies respiratoires, métaboliques ou digestives dominent nettement le tableau.

Dans le dernier numéro du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), Santé publique France remet l’église au milieu du village, et livre un bilan précis de l’état de santé des migrants, à leur arrivée dans le pays. Il contredit bien des préjugés sur ces populations précaires.

Périple migratoire oblige, les immigrés ne s’installent pas en France dans un état de santé optimal. Les trois quarts d’entre eux ont souffert d’une pathologie dans les six mois passés. Un sur six se plaint même d’au moins un trouble chronique.





Des maladies infectieuses rares

Ces témoignages ont été obtenus lors des évacuations de 16 camps de fortune en région parisienne, qui ont abouti au déplacement de 5 000 personnes, majoritairement originaires du Soudan, d’Afghanistan et d’Erythrée. Parmi les 700 migrants interrogés à cette occasion, les troubles les plus souvent déclarés sont la fatigue et les atteintes bucco-dentaires.

« Alors que les conditions de vie dans les campagnes pouvaient le laisser craindre, aucun épisode d’épidémie de maladie infectieuse entérique n’est survenu », tranchent les auteurs de cet article. Ils saluent l’efficacité des interventions de l’Etat et des associations sur place, qui ont ouvert l’accès à l’eau potable ainsi qu’à des douches.

De fait, la gale reste marginale et ne domine que dans les camps de Calais (Pas-de-Calais) et de Grande-Synthe (Pas-de-Calais). Dans ces deux zones, moins de 0,1 % de cas de tuberculose ont été signalés. De quoi rassurer les plus inquiets.