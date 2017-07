Pathologies lourdes

Antibiotiques : la pénurie menace les patients anglais

Ces problèmes d'approvisionnement ont été causés par l'explosion d'une usine de médicaments en Chine.

En Angleterre, la pénurie d'un des antibiotiques les plus utilisés à l'hôpital inquiète les médecins. La piperacilline-tazobactam est un antibiotique et antibactérien administrée en intraveineuse en soins intensifs. Elle est utilisée pour traiter une large variété de pathologies, dont la mucoviscidose, la pneumonie, les infections urinaires, ou les neutropénies, un trouble hématologique qui apparaît en particulier chez des patients traités par chimiothérapie.



Un document du système de autorités de santé publique, le NHS, datant de mai explique qu'il « y a un risque élevé que dans le futur proche la piperacilline/tazobactam ne soit plus du tout disponible. C'est un défi majeur à nos pratiques de prescription ».



Ce document, dont le Guardian a eu une copie, explique également que l'utilisation d'autres médicaments en remplacement de la piperacilline/tazobactam pourrait augmenter la charge de travail des médecins et des infirmières, puisque certains de ces nécessitent des doses plus fréquentes, et un monitoring plus minutieux. « Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution réalisable pour le moment », note le document.





Pénurie jusqu'en septembre

La pénurie serait due à l'explosion d'une usine en Chine qui produit les matériaux bruts nécessaires à la fabrication du médicament. Selon Philip Howard, porte-parole de la Royal Pharmaceutical Society, le Royaume-Uni connaît des problèmes d'approvisionnement depuis le mois de mars. La pénurie pourrait se poursuivre en juillet, voire jusqu'en septembre, selon les sources.



L'Angleterre n'est pas le seul pays touché par la pénurie. Plusieurs autres pays, dont la Suisse (voir cette lettre du Chef du secrétariat du domaine produits thérapeutiques) et le Canada, ont subi des problèmes d'approvisionnement en piperacilline/tazobactam. La pénurie semble résolue au Canada selon le site Pénuries de Médicaments Canada.



Du côté de la France, l'Agence nationale de Sécurité du médicament explique que notre pays a connu des « tensions d’approvisionnement sur le marché des collectivités. Une distribution contingentée a été mise en place. La remise à disposition normale est prévue fin du 2ème trimestre 2017. »