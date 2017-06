Asten Santé

La Poste investit dans la santé à domicile

En plus de ses activités de service à la personne, le groupe La Poste souhaite investir dans la santé à domicile. Elle devrait acquérir Asten Santé dans les jours qui viennent.

« Veiller sur mes parents », « Mes médicaments à domicile ». Les derniers services proposés par La Poste sont clairement orientés vers les personnes âgées. Le groupe historique se diversifie aujourd'hui vers la silver economy, le marché des seniors, mais plus largement dans celui de la santé, dans son activité personnelle comme dans les investissements qu'elle réalise.

Elle souhaite en effet acquérir aujourd'hui une participation majoritaire dans Asten Santé, un acteur de la santé à domicile. Oxygénothérapie, prise en charge des patients trachéotomisés ou ventilés... L'entreprise propose du matériel et une formation à son utilisation, pour ces patients en insuffisance respiratoire, souffrant d'apnée du sommeil, ou pour la perfusion, la nutrition et l'insulinothérapie.

Ce n'est pas une première dans la santé pour le groupe postal. Par son activité numérique, il était déjà opérateur du dossier pharmaceutique et du dossier médical partagé. « Le déploiement des actifs numériques de la poste autour de la santé, et notamment de la data santé, est important pour l'avenir, explique Delphine Mallet, directrice de l'unité d'affaires silver economy du groupe La Poste. À travers la prise de participation dans Asten, nous devenons plus visibles via prestation de services destinés au grand public. »





Matériel médical à domicile

Asten Santé, dont le chiffre d'affaire actuel avoisine les 100 millions d'euros, était à l'origine un réseau associatif créé dans les années 1950 par des médecins hospitaliers – des pneumologues et des réanimateurs – pour la prise en charge et l'appareillage des insuffisants respiratoires à domicile.

Ecoutez... Nathalie de la Villemarqué, présidente du directoire d'Asten Santé : « Notre métier consiste à rendre le patient le plus observant et autonome possible avec son matériel, mais nous ne proposons aucun acte médical...» présidente du directoire d'Asten Santé : « Notre métier consiste à rendre le patient le plus observant et autonome possible avec son matériel, mais nous ne proposons aucun acte médical...»

« Aujourd'hui, une concentration importante se poursuit au niveau du marché des prestataires de santé à domicile, explique Nathalie de la Villemarqué, présidente du directoire d'Asten Santé. Les petits acteurs ont du mal à résister car les règlementations et les tarifications évoluent, et ils sont ainsi amenés à rejoindre de grands groupes. »

En plus d'une assise financière solide, le groupe de santé espère aussi profiter de la notoriété et du maillage territorial de La Poste pour augmenter sa visibilité auprès des professionnels de santé et des patients, mais aussi pour s'implanter dans des régions qui lui échappent encore, comme le pourtour méditerranéen ou le Nord. « L'appui du groupe La Poste pour aller discuter avec des structures implantées dans ces régions est un réel plus », ajoute-t-elle.