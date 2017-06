Etats-Unis

Opioïdes : cinq laboratoires poursuivis pour avoir minoré les effets secondaires

L’Etat d’Ohio porte plainte contre cinq entreprises pharmaceutiques accusées de jouer un rôle majeur dans la crise liée à l’abus de médicaments opiacés.

Aux Etats-Unis, deux millions d’Américains ont développé une addiction aux antidouleurs à base d’opiacés. Les overdoses d’opioïdes ont tué 50 000 personnes dans le pays l’an passé, selon les autorités qui évoquent une crise majeure de santé publique… à laquelle les laboratoires pharmaceutiques ne seraient peut-être pas tout à fait étrangers.

Le ministre de la justice de l’Ohio a décidé de porter plainte contre cinq entreprises qui fabriquent ces médicaments. Mike DeWine accuse Johnson & Johnson, Teva, Allergan, Endo et Purdue Pharma d’avoir sous-estimé les effets secondaires de leurs antidouleurs auprès des prescripteurs et d’avoir passé sous silence le risque élevé de dépendance à ces molécules par le biais d’un marketing agressif et mensonger.





"Discours lissés, brochures brillantes"

« Pour la seule année 2014, les entreprises pharmaceutiques ont dépensé 168 millions de dollars dans leurs représentants commerciaux, afin d’influencer les prescriptions d’opiacés et de séduire les médecins par le biais de discours lissés et de brochures brillantes qui minimisent les risques » et gonflent les bénéfices, a dénoncé Mike DeWine lors d’une conférence de presse ce mercredi, cité par les médias américains.

L’Etat de l’Ohio figure parmi les plus touchés par ces addictions meurtrières. Entre 2011 et 2015, 3,8 milliards de doses y ont été prescrites. Le chiffre d’affaires de cette classe médicamenteuse, la plus prescrite aux Etats-Unis, s’est élevé à 11 milliards de dollars en 2014 à travers le pays et atteindra 17 milliards de dollars d’ici 2021, selon les projections.





Un habitant de l'Ohio sur cinq est sous opiacé

Dans l’Ohio, pendant la seule année 2016, 2,3 millions de personnes se sont vu prescrire des opiacés… soit un cinquième de la population de l’Etat, a fait valoir le ministre de la justice. « Les médecins légistes de l’Ohio peinent à tenir le décompte des morts », tant la cadence des overdoses est élevée, a encore déploré Mike DeWine.

L’Ohio est le deuxième Etat américain à engager une procédure judiciaire contre les fabricants d’opiacés, après le Mississipi.