Remise en question des connaissances

Pour prendre la température de ces petites structures de quelques millièmes de millimètres, les chercheurs les ont colorées avec un produit fluorescent, dont l’intensité lumineuse dépend de la température. Le thermomètre lumineux a rendu son verdict : les mitochondries peuvent être plus chaudes de 10 °C que l’extérieur des cellules.

Et cette découverte a de nombreuses implications. « Les propriétés physiques, chimiques et électriques de la membrane interne de la mitochondrie, et de la mitochondrie en général, devront être réévaluées, expliquent les chercheurs dans un article scientifique paru sur Biorxiv, une plateforme de prépublication. La littérature existante ne reflète que des expériences réalisées loin de la véritable température physiologique. »