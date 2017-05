Désert médical

Laigneville : un maire interdit à ses habitants de mourir à domicile

A Laigneville, un arrêté municipal interdit de décéder à domicile. Le texte, provocateur, vise à alerter sur la raréfaction de la main-d’œuvre pour remplir les constats.

Vous voulez mourir ? Grand bien vous fasse, mais pas ici, pas chez vous. A Laigneville, dans l’Oise, il est formellement interdit depuis mercredi de décéder à domicile. Les candidats au grand départ sont tenus de trépasser sur la voie publique, dans les centres commerciaux ou sur les terrasses de café, qu’importe, du moment que le Samu puisse constater leur mort et qu’un médecin n’ait pas à se rendre chez eux pour le faire.

Christophe Dietrich a décidé de jouer la carte de la provocation par l’absurde. Le maire de cette commune a adopté un arrêté municipal « portant interdiction aux Laignevillois de décéder à domicile sur le territoire de la commune », relate France Info. Car ici, comme ailleurs, trouver un praticien qui accepte de remplir les constats de décès relève d’une sordide galère.





Des heures près d'un cadavre décomposé

« Cela fait deux fois en trois semaines que je suis confronté à un décès sur ma commune et on a mis entre quatre et six heures à obtenir un médecin pour faire constater le décès », raconte ainsi le maire à la radio.

La commune est située en plein désert médical et la main-d’œuvre se raréfie, tant pour soigner les patients que pour constater leur décès. Il faut alors s’imaginer le tableau : un corps, sa famille autour, la police appelée en cas de décès suspect ; tout ce petit monde qui attend, une heure, deux heures, six heures à côté d’un cadavre qui entame sa décomposition. Tout ceci n’est pas réjouissant.

Bien entendu, Christophe Dietrich ne compte pas appliquer à la lettre son arrêté municipal – lequel ne prévoit pas de sanction à l’encontre des frondeurs qui oseraient à mourir chez eux. D’ailleurs, le texte n’a pas été transmis à la préfecture, laquelle l’aurait probablement jugé « illégal », précise le maire.