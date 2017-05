Imaginez : des hôpitaux français paralysés, privés de système informatique. Au Royaume-Uni, le cauchemar est devenu réalité. Victime d’une cyberattaque, une partie du système de santé britannique s’est effondrée au cours du week-end. Sur les 248 organisations du NHS qui composent le pays, 48 ont été la cible d’un rançongiciel.

Ce type de logiciel malveillant bloque l’usage de l’ordinateur tant que la rançon n’a pas été payée. En échange de 300 dollars versés en bitcoin, les hackers s’engagent à lever le blocage. Plus de 70 000 appareils du NHS ont ainsi été mis à l’arrêt.





La plupart des hôpitaux britanniques ont pu revenir à la normale dans les 24 heures suivant l’attaque, lancée ce 12 mai. 6 étaient toujours victimes dans la journée du 14 mai du ransomware. Interventions et consultations ont été annulées au cours du week-end. A l’entrée de certains établissements, les patients étaient invités à reporter leur visite, sauf urgence médicale.

People have been advised not to attend A/E unless it's an emergency????That's how it should be 24/7 folks. #NHSCyberAttack