Optimiser l'efficacité du traitement

Outre la possibilité d’identifier les patients pouvant bénéficier de ce traitement, les scientifiques suggère qu’il sera possible d’optimiser l’efficacité de ce traitement en modifiant la flore intestinale. « Il existe plusieurs façons de manipuler la flore, la plus connue étant les antibiotiques mais on peut aussi l’influencer de manière plus sélective en administrant des phages (des virus tueurs de bactéries, ndlr) ou par la transplantation fécale », décrit le Pr Carbonnel.

Actuellement, la recherche sur l’immunothérapie et les leviers d’action capable d’améliorer son efficacité et réduire ses effets indésirables bouillonne partout dans le monde. Récemment, le rôle de ces bactéries intestinales a également été montré dans le succès des chimiothérapies.