Dénutrition : la Sécurité sociale rembourse les biscuits conçus au CHU de Nice

Les galettes Protibis contiennent plus de 20 % de protéines et 30kcal. Elles conviennent aux seniors, malades du cancer ou de la maladie d'Alzheimer.

La dénutrition ne touche pas seulement les pays pauvres. En France, près de 20 % des personnes de plus de 70 ans souffrent de ce trouble alimentaire. Au total ce sont plus de 2 millions d’enfants, adultes et senior français qui seraient dénutris. Et la grande majorité se trouve dans les établissements hospitaliers.

Alors pour lutter contre ce phénomène, une équipe du CHU de Nice s’est mobilisée et a développé une recette de biscuits hyperprotidiques (22 % de protéines) et hypercaloriques (30 kcal). Les galettes Protibis, semblables à des galettes bretonnes, sont tellement efficaces que l’Assurance Maladie les rembourse depuis le 1er mars 2017.



Retrouver le plaisir de croquer

Le Pr Isabelle Prêcheur, chirurgien-dentiste à la tête de ce projet, a souhaité inventer un aliment solide adapté aux patients n’ayant aucune autre alternative que les boissons lactées hyperprotéinées, en raison d’une mauvaise dentition. Après plusieurs années de recherche, l’équipe en collaboration avec le chef pâtissier du CHU de Nice, trouve la recette idéale : le biscuit est gourmand et la texture redonne aux patients le plaisir de croquer dans un biscuit.

Les études menées par la suite montrent que ces petites galettes pur beurre nature ou cacao favorisent la prise de poids chez les patients dénutris, et surtout ils retrouvent l’appétit. Ces gâteaux conviennent aussi aux malades du cancer car ils ont moins de nausés. Les malades d’Alzheimer en raffolent également car ils peuvent les grignoter en marchant. Du côté des patients diabétiques, la gamme Protibis leur permet de se faire plaisir sans peur de voir leur glycémie grimper en flèche.