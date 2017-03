Renouvellement du collège

Haute autorité de santé : les médecins libéraux évincés

Les médecins libéraux perdent leur seul représentant au collège de la Haute Autorité de Santé. Renouvelé le 27 avril prochain, il ne sera composé que d'hospitaliers.

C’est un coup dur pour les médecins libéraux. Aucun représentant de la profession ne siègera au collège de la Haute Autorité de Santé. En partie renouvelé le 27 avril prochain, il se passe des services de Jean-François Thébaut, cardiologue libéral à Sarcelles (Val-d’Oise). Pour remplacer ce spécialiste et ses collègues, d’anciens collaborateurs de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, mais aussi Isabelle Adenot, qui a dans la foulée démissionné de sont poste de présidente de l’Ordre des pharmaciens. Une décision qui suscite la colère des libéraux.





Un rôle clé

Le collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) se compose de sept membres, dont trois sont nominés par la ministre de la Santé. Dirigé par la présidente de la HAS, Agnès Buzyn, il est « responsable des orientations stratégiques », précise l’Autorité sur son site. Parmi ses missions, délibérer sur les avis, les recommandations de bonne pratique et les certifications. Les membres du collège sont, d’ailleurs, à la tête des différentes commissions de l’institution sanitaire.

A ce titre, le collège de la HAS a une fonction clé, dont l’impact sur les professionnels de santé est quotidien. Bonnes pratiques, conditions de prescription, parcours de soins… nombreux sont les avis qui régulent l’exercice des médecins. « En tant que médecin libéral, je me sens très mal représenté et j’ai peur que nos problématiques ne soient pas soulevées », juge le Dr Philippe Vermesch, président du Syndicat des Médecins Libéraux (SML).

De fait, parmi les différents membres actuels du collège, quatre étaient praticiens hospitaliers et trois anciens directeurs d’hôpitaux. La tendance ne change guère pour le prochain mandat. Or, « si on n’a pas d’éducation libérale, on ne connaît pas les problèmes des libéraux, donc on raisonne toujours sur l’hôpital », déplore le Dr Vermesch. La seule représentante de l'exercice libéral sera Isabelle Adenot, accueillie afin de respecter la parité au sein de l'institution.