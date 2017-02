Un bébé émeut le web en découvrant le visage de sa mère

Il s'appelle Emil, est danois, et sa frimousse est en train de faire le tour du monde. Et ce n'est pas juste parce qu'Emil a une vraie bouille de bébé Cadum. La vidéo mise en ligne par sa maman, sur Instagram, montre un instant magique pour la famille, celui où Emil voit pour la première fois de manière nette... A quatre mois et demi !

Emil est en effet né avec un déficit visuel important. Malgré ses magnifiques yeux bleus, il a passé les premiers mois de sa vie dans le flou, ne pouvant même pas distinguer les visages de ses proches. Des lunettes, avec une forte correction (+7) ont été réalisées spécialement pour lui. Et sa réaction quand sa maman lui pose enfin sur le nez ne peut que faire sourire. Dire que son visage s'illumine est un euphémisme !

« Aujourd’hui est un grand jour. Emil a obtenu ses lunettes, et le voyage a été long. Notre petit bébé a dû affronter beaucoup d’épreuves avant de s’asseoir ici et de sourire avec ses petites lunettes, mais elles sont maintenant arrivées », aurait commenté Christine, la maman d'Emil, selon la Dépêche.

C'est donc une nouvelle vie qui commence pour le petit Emil, avec ses petites lunettes très stylées sur le bout du nez. Reste à espérer que la fine monture métallique supportera l'énergie débordante du bébé. Un reportage de la télévision danoise suggère qu'elle aussi va maintenant en voir de toutes les couleurs...