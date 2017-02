Bulletin hebdomadaire

Grippe : près de 20 000 décès en plus durant la période hivernale

Santé Publique France annonce la fin de l'épidémie de grippe. Elle aura participé à une surmortalité hivernale de 19 400 personnes.

L'épidémie de grippe touche à sa fin, et le bilan est lourd, en particulier pour les personnes âgées. Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé Publique France annonce que la surmortalité hivernale est supérieure à celle d'il y a deux ans, déjà particulièrement meurtrière.

L'agence annonce une surmortalité de 19 400 personnes, contre 18 300 pour l'hiver 2014-2015. Une hausse d’au moins 22 % de la mortalité toutes causes est observée depuis mi-décembre 2016 au niveau national. En PACA et en Corse, le nombre de décès aurait augmenté de 37 %. Au total, 1,9 million de personnes ont consulté pour des syndromes grippaux.



Mortalité comparée entre les épidémies de 2014-2015 et 2016-2017

Les personnes âgées, premières victimes

D'après l'agence de santé française, une grande partie de cette surmortalité serait imputable à l'épidémie de grippe, précoce et virulente. Elle concerne presque exclusivement les personnes âgées de plus de 65 ans. A peine la moitié d’entre eux était vaccinée. Depuis le 1er novembre 2016, 1 334 cas graves de grippe ont été signalés à Santé publique France. « Parmi les cas admis en réanimation, 163 sont décédés dont 125 (76%) étaient âgés de 65 ans et plus », indique Santé publique France.

Episodes d'infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées

Dans son bulletin, elle annonce également qu'après deux semaines consécutives sous le seuil épidémique, il est maintenant possible de déclarer la fin de la période de grippe.