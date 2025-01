Alzheimer : les changements majeurs de personnalité, un signe de la maladie ?

L'ESSENTIEL Les "cinq grands" traits de personnalité sont le névrosisme, l’ouverture d’esprit, l’extraversion, l’agréabilité et la conscience.

Leurs changements ne prédisent pas nécessairement des troubles de la mémoire, mais apparaissent plutôt en réponse au stress de la vie.

L'évaluation clinique des changements de personnalité du milieu à la fin de la vie doit d'abord prendre en compte l’inadaptation psychologique aux menaces et aux défis situationnels.

Pour toutes les pathologies, il est essentiel d’identifier les symptômes le plus tôt possible afin de la dépister et la traiter. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, certains cliniciens pensent que des changements majeurs de personnalité, comme une augmentation du névrosisme, pourraient être un signe. Cependant, selon des scientifiques des universités d’État de Pennsylvanie et du Nord de l'Arizona (États-Unis), "ces résultats sont trompeurs si l’on ne tient pas suffisamment compte de tous les autres facteurs qui peuvent favoriser les changements de personnalité : la perte d’un être cher, le stress au travail, le stress familial, les modifications corporelles et d’autres choses que des millions d’entre nous vivent en vieillissant".

La personnalité n’évolue pas de la même manière chez tous les participants

Dans une étude, publiée dans la revue Scientific Reports, l’équipe a ainsi voulu vérifier si les changements dans les "cinq grands" traits de personnalité, à savoir le névrosisme, l’ouverture d’esprit, l’extraversion, l’agréabilité et la conscience, surviennent parallèlement à des changements de vie stressants et à des troubles de la mémoire. Pour cela, elle a utilisé des données recueillies auprès de 12.912 Américains âgés de 50 ans et plus dans le cadre d’une recherche sur la santé et la retraite menée de 2006 à 2020. Les participants ont été interrogés sur leur état cognitif et les événements stressants de leur vie.

En moyenne, les adultes plus âgés, qu’ils aient ou non des troubles de la mémoire, ont montré des diminutions légères mais significatives des cinq traits de personnalité au fil du temps. Cette tendance est cohérente avec les travaux existants suggérant que la personnalité des personnes a tendance à devenir moins prononcée avec l’âge et qu’ils ont tendance à se mettre en retrait socialement et mettre de côté leurs émotions à mesure qu’ils vieillissent. Cependant, certains volontaires ont montré des changements de personnalité plus importants. Ces derniers ont connu une diminution de leur capacité à réguler leurs émotions, ce qui suggère une augmentation du névrosisme. D'autres ont eu plus de difficultés à planifier et à atteindre des objectifs à long terme, ce qui suggère une diminution de la conscience professionnelle.

Alzheimer : les changements de personnalité ne sont pas nécessairement liés à des troubles de la mémoire

Selon les auteurs, ces changements, connus pour refléter des déficiences du cortex préfrontal et du système limbique, n'étaient pas principalement causés par des troubles de la mémoire. Au contraire, ils étaient fortement associés à des facteurs de stress de la vie. Sur le suivi de huit ans, les événements liés au stress, tels que la perte d’un proche, les difficultés financières ou les problèmes de santé, représentaient 25 à 35 % des changements vers le névrosisme.

"Nous ne réfutons pas la relation entre un névrosisme accru et les premiers stades de la démence ou de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes les premiers à souligner que les personnes âgées qui souffrent de névrosisme accru ne sont pas toutes au début du déclin cognitif. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans la vie qui affectent notre cerveau et notre personnalité en même temps. Tout le monde sait qu'il est difficile d’agir normalement lorsque vous êtes stressé", a déclaré Katsuya Oi, qui a dirigé l’étude.

Face à ces données, les chercheurs recommandent aux professionnels de la santé de travailler avec les patients et leurs proches pour contextualiser les changements de personnalité observés avant de tirer des conclusions hâtives sur la démence. "Les changements de personnalité indiquent qu'il se passe quelque chose de tumultueux, une tension entre la vie et soi-même. Il peut s'agir de la maladie d'Alzheimer ou de la démence, ou d'autre chose. Ce quelque chose d'autre, s'il n'est pas contrôlé, peut devenir clinique."