Colique néphrétique : comment réduire votre risque de calculs rénaux ?

L'ESSENTIEL Les coliques néphrétiques apparaissent lorsqu'un calcul rénal bloque les voies urinaires.

Elles déclenchent de vives douleurs, parfois insupportables.

Pour réduire le risque de calcul, il faut notamment boire suffisamment d'eau et limiter la consommation de boissons sucrées.

Une douleur intense voire insupportable, du dos vers l’abdomen, sans qu’aucune position ne permette de la soulager. Ce symptôme est caractéristique de la colique néphrétique. "Elle est due à l'augmentation de pression dans les voies urinaires (uretères et bassinet) et dans le rein, précise l’Assurance Maladie. Cette augmentation de pression résulte de la présence d'un obstacle dans les voies urinaires." Dans la majeure partie des cas, cet obstacle est un calcul rénal. Peter Sawaya, néphrologue de l’université du Kentucky aux États-Unis, fournit plusieurs conseils pour les éviter sur le site de sa faculté.

Colique néphrétique : qu’est-ce qu’un calcul rénal ?

"Près de la moitié des personnes qui développent un calcul rénal au cours de leur vie en développeront au moins un autre à l’avenir", prévient-il. Il s’agit d’une agrégation de sels minéraux et d’autres composés organiques qui se cristallisent dans l’urine. "Les calculs d'oxalate de calcium sont les plus courants, suivis du phosphate de calcium et de l'acide urique", indique ce spécialiste. La taille d’un calcul peut varier de celle d’un grain de sable jusqu’à celle d’une balle de golf. Lorsqu’il descend dans les voies urinaires, il peut bloquer le flux et entraîner le gonflement des reins.

Comment éviter l’apparition de calculs rénaux ?

Pour Peter Sawaya, la meilleure méthode de prévention des calculs rénaux est l’hydratation. "Buvez beaucoup d’eau pour produire au moins 2,5 litres d’urine par jour", recommande-t-il. Il est particulièrement important de boire dans les périodes chaudes ou lorsqu’on transpire beaucoup. "La limonade ou un liquide contenant de l’acide citrique est un bon complément à l’eau, car le citrate inhibe la formation de cristaux, souligne le professionnel de santé. Les sodas foncés et les liquides contenant du fructose augmentent votre risque de calculs et doivent être évités."

Il est aussi conseillé de consommer des aliments riches en calcium, comme les légumes verts à feuille ou les produits laitiers. "Le calcium contenu dans ces aliments se lie à l’oxalate dans vos intestins et réduit la quantité d’oxalate qui finit par atteindre les reins", précise-t-il. En parallèle, il faut réduire la consommation de sodium, de fortes doses de vitamine C et d'aliments riches en oxalate, comme le chocolat noir et les épinards.

Comment réagir en cas de colique néphrétique ?

Si un calcul se forme malgré ces précautions, quelques signes peuvent permettent de le repérer avant le déclenchement de la crise néphrétique. Le néphrologue cite la couleur des urines, devenues roses, rouges ou brunes, des envies fréquentes d’uriner ou des douleurs pendant la miction. En cas de colique néphrétique, l’Assurance Maladie recommande de vérifier la température corporelle afin de s’assurer de l’absence de fièvre, d’appliquer une source de chaleur sur la zone douloureuse et de prendre des antalgiques. En présence de fièvre, de frisson, de sang dans les urines ou en cas d’absence de miction depuis 24 heures, il faut appeler le 15.