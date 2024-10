Des patients brésiliens testés positifs au VIH après une greffe d’organes

L'ESSENTIEL Le cas a été découvert le 10 septembre, lorsqu'un patient, non séropositif avant une transplantation cardiaque, s’est présenté à l’hôpital avec des symptômes neurologiques inquiétants. Un test a révélé qu'il était porteur du VIH.

Le cas a été découvert le 10 septembre, lorsqu'un patient, non séropositif avant une transplantation cardiaque, s’est présenté à l’hôpital avec des symptômes neurologiques inquiétants. Un test a révélé qu'il était porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Des investigations ont alors révélé que d’autres personnes, initialement testées négatives pour le virus, avaient été infectées : "Jusqu’à présent, nous avons reçu la confirmation que deux donneurs ont été testés positifs au VIH et que six receveurs ont également été testés positifs", a déclaré la ministre de la Santé, Nisia Trindade, dans un communiqué, décrivant une "situation grave".

Ce dysfonctionnement s’est produit dans un laboratoire privé, PCS Lab Saleme, qui travaille avec le système de santé de Rio. Les autorités ont ordonné sa suspension dans la foulée, ainsi que la réalisation de nouveaux tests sur les organes précédemment analysés par cet établissement.

Un demi-million de Brésiliens infectés par le VIH

Le ministère de la Santé a également ordonné "un audit d’urgence du système de transplantation de l’État de Rio de Janeiro" pour comprendre comment une telle erreur a pu se produire et éviter qu’elle ne se reproduise. Ce scandale remet en cause les protocoles de contrôle des greffes et soulève des questions sur la sécurité des procédures de transplantation dans le pays.

Entre 2007 et juin 2023, près d’un demi-million de Brésiliens ont été infectés par le VIH, un chiffre alarmant qui souligne l'importance de garantir des tests fiables et sécurisés, notamment dans les procédures médicales aussi délicates que les greffes d’organes.