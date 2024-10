La caféine peut améliorer la santé cardiovasculaire en cas de rhumatismes

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude suggère que la caféine pourrait améliorer la santé cardiovasculaire des patients atteints de maladies rhumatismales inflammatoires, comme le lupus.

Les chercheurs ont découvert que la caféine favorise la régénération des vaisseaux sanguins en stimulant les cellules endothéliales, essentielles à leur regénération.

Ces résultats doivent être confirmés car, si les effets anti-inflammatoires de la caféine sont bien connus, les études sur sa consommation apparaissent souvent contradictoires.

Les maladies cardiovasculaires, comme les infarctus et les AVC, font partie des principales causes de mortalité dans la population générale. Mais chez les patients atteints de maladies rhumatismales inflammatoires, le risque est encore plus élevé. Jusqu’à présent, les recommandations des médecins consistaient surtout à éliminer les facteurs aggravants : stopper l'inflammation, limiter les médicaments à base de cortisone et, plus classiquement, arrêter de fumer, réduire le cholestérol et contrôler la tension artérielle.

Une nouvelle étude, publiée dans le journal Rheumatology, suggère aujourd’hui que consommer davantage de caféine pourrait améliorer la santé cardiovasculaire, en particulier chez les patients souffrant de rhumatismes chroniques, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde.

Une meilleure santé vasculaire chez les consommateurs de caféine

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs de l'Université Sapienza à Rome (Italie) ont recruté 31 patients atteints de lupus, sans facteurs de risque cardiovasculaires conventionnels. Après avoir demandé aux participants de remplir un questionnaire sur leur alimentation au quotidien, ils ont analysé leur sang en laboratoire pour évaluer l’état de leurs vaisseaux sanguins.

Résultat, il est apparu que les patients qui consommaient de la caféine, présente dans le café, le thé ou encore le cacao, bénéficiaient d’une meilleure santé vasculaire. D’après la recherche, en effet, la caféine pourrait, en stimulant les cellules endothéliales, favoriser la régénération de la paroi des vaisseaux sanguins, une condition cruciale pour conserver une bonne santé cardiovasculaire.

L’effet anti-inflammatoire de la caféine ?

Il est depuis longtemps acté qu’un régime pauvre en sodium et riche en vitamines D et A, ainsi qu'en acides gras polyinsaturés, contribue à réduire l'inflammation. Mais les effets de la caféine sur l'inflammation et la santé cardiovasculaire sont encore débattus au sein de la communauté scientifique, du fait notamment de résultats souvent contradictoires. Si la caféine est surtout connue pour son effet stimulant, elle semble également avoir "un effet anti-inflammatoire en se liant à des récepteurs spécifiques situés à la surface des cellules immunitaires", peut-on lire dans un communiqué.

"Cette nouvelle étude est une tentative pour fournir aux patients des informations sur le rôle potentiel de l’alimentation dans la gestion des rhumatismes", indique Dr Fulvia Ceccarelli, autrice principale des travaux. Elle souligne néanmoins la nécessité de mener des études longitudinales pour confirmer ces résultats et déterminer l'impact réel de la consommation de caféine sur l'évolution des maladies rhumatismales.