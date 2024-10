Certains facteurs alimentaires et les lipides sanguins peuvent affecter le reflux gastro-œsophagien

L'ESSENTIEL Le RGO est une remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage.

La consommation de certains aliments est associée au risque de reflux gastro-œsophagien.

Il s’agit des céréales et du fromage, ce dernier favorisant le taux de lipoprotéines de faible densité (LDL), les protéines du mauvais cholestérol

10 % des adultes ont des symptômes de reflux gastro-œsophagien (RGO) chaque jour et 20 % en ont occasionnellement, selon l’Assurance maladie. Cette remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage est due à une défaillance du système anti-reflux.

Porc, pain, fromage, céréales : ces aliments sont associés au reflux gastro-œsophagien

Il existe plusieurs facteurs favorisant le RGC, comme une hernie hiatale, une forte pression sur l’abdomen en raison de surpoids, la consommation de certains médicaments, mais aussi celle d'alcool, de tabac, de chocolat, d'aliments acides, d'épices, etc. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue European Journal of Nutrition, certains aliments seraient aussi associés au risque de souffrir de RGO. Lors d’une première phase de leurs travaux, les scientifiques ont découvert que les céréales, le fromage, le pain et le porc étaient liés au risque de RGO.

Néanmoins, les auteurs ont ensuite ajusté leurs résultats en tenant compte que certains facteurs comme l’indice de masse corporelle (IMC), la consommation de tabac ou d’alcool, le niveau d’activité physique, le sexe, etc. Résultats : il y avait bien une association négative entre la consommation totale de céréales et de fromage et le risque de RGO. Les auteurs ont découvert que cela était dû au taux de lipoprotéines de faible densité (LDL) - les protéines du mauvais cholestérol - favorisé par le fromage.

RGO : "une gestion diététique précoce et un contrôle des lipides sanguins" pour prévenir sa survenue

"Ces résultats montrent l'importance des facteurs alimentaires ainsi que des lipides sanguins dans la prévention du RGO, indiquent les auteurs dans un communiqué. Ainsi, une gestion diététique précoce et un contrôle des lipides sanguins devraient être effectués pour prévenir l'apparition du RGO”.

Limiter sa consommation de céréales et, surtout, de fromage pourrait donc aider les patients atteints de RGO à limiter les symptômes. Ceux-ci se caractérisent de différentes façons : brûlures, remontées acides, hoquet, etc. Au quotidien, ils peuvent être très gênants pour les personnes qui en souffrent.