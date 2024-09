La Covid-19 peut développer une résistance aux médicaments

L'ESSENTIEL Des chercheurs viennent d'établir que la Covid-19 peut provoquer une résistance aux médicaments.

Néanmoins, cette résistance n'est pas très importante ni très durable.

"Une intensification de la circulation du SARS-CoV-2 semble s’amorcer en France, dont l’évolution sera à suivre avec vigilance au cours des prochaines semaines", indique Santé publique France.

Le virus de la Covid-19 peut engendrer une légère résistance aux médicaments, d’après une nouvelle étude publiée dans le JAMA.

Covid-19 et résistance aux médicaments : le nirmatrelvir et le remdesivir testés

Pour parvenir à ce résultat, une cohorte de 156 personnes dans la cinquantaine a été analysée. Dans ce groupe, 63 individus n'ont reçu aucun traitement pour la Covid-19, 79 ont reçu du nirmatrelvir et 14 du remdesivir.

"Le nirmatrelvir et le remdesivir sont des antiviraux contre le SRAS-CoV-2 dont l'utilisation est recommandée dans les cas légers à modérés de la Covid-19 afin de réduire le risque d'évolution vers une maladie grave et d'hospitalisation chez les personnes à haut risque", rappellent les auteurs de l’étude.

Des écouvillons nasaux ont ensuite été prélevés afin d'obtenir de l'ARN viral et de faire des analyses.

Covid-19 : u ne résistance plus fréquente aux médicaments chez les patients immunodéprimés

Des mutations conférant une résistance au nirmatrelvir ont été identifiées chez neuf patients qui ont pris le médicament et chez deux qui ne l'ont pas pris. Dans le groupe traité, la résistance est apparue plus fréquemment chez les patients les plus immunodéprimés. Cependant, 90 % de ces mutations n'ont été trouvées qu'à des niveaux très faibles et étaient transitoires, ce qui signifie que le virus est revenu par la suite à son état initial.

Pour le remdesivir, le tableau est similaire : les mutations n'ont été trouvées que chez les patients immunodéprimés (deux sur 14). Elles étaient aussi peu fréquentes et de courte durée.

Au final, les auteurs concluent que leurs données indiquent "un faible risque de propagation de la résistance au nirmatrelvir dans la communauté, compte tenu des variantes actuelles et des schémas d'utilisation des médicaments".

Ils ont ajouté qu'il était "peu probable que ces mutations de résistance contribuent de manière substantielle au rebond virologique après un traitement au nirmatrelvir".

Covid-19 : intensification de la circulation du SARS-CoV-2 en France

La Covid-19 est une maladie infectieuse due au virus SARS-CoV-2. La plupart des personnes infectées par le virus présentent une maladie respiratoire d’intensité légère à modérée et se rétablissent sans avoir besoin d’un traitement particulier. "Certaines, cependant, tombent gravement malades et ont besoin de soins médicaux", précise l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).