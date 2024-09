Enfants asthmatiques : les allergènes d'intérieur aggravent les infections respiratoires

L'ESSENTIEL Les enfants asthmatiques ont plus de risques de développer des infections respiratoires lorsqu'ils sont exposés à des allergènes.

Une étude montre que la présence d'allergènes de souris et de cafards augmente ce risque et celui de développer des symptômes plus importants.

Les enfants des milieux défavorisés sont davantage concernés.

Les crises d’asthme peuvent être déclenchées par différents facteurs, dont la présence d’allergènes. Dans la revue médicale Journal of Allergy and Clinical Immunology, des scientifiques expliquent que certaines de ces substances, présentes dans les intérieurs, augmentent le risque d’infection respiratoire grave. Ces spécialistes de la Dell Medical School de l'Université du Texas se sont notamment intéressés à des allergènes, plus susceptibles d’être présents dans les foyers précaires.

Quels sont les liens entre allergènes et infections respiratoires chez les enfants asthmatiques ?

"Certaines expositions aux allergènes environnementaux sont plus fréquentes dans les communautés défavorisées et peuvent contribuer aux différences de sensibilité aux infections des voies respiratoires supérieures", rappellent-ils en préambule de leur étude. Dans leurs travaux, ils ont comparé les associations entre ces allergènes différents types de pathologies : les infections des voies respiratoires seules, les infections des voies respiratoires accompagnées de symptômes du rhume, celles accompagnées de ces symptômes et d’une inflammation pulmonaire et enfin celles associées à tous ces signaux et à une fonction pulmonaire réduite. Ils se sont concentrés sur deux types d’allergènes : ceux présents dans l’air et dans la poussière déposée : chat, chien, souris et cafard. "Nous avons évalué les associations entre les concentrations d'allergènes et les résultats associés aux infections respiratoires des voies respiratoires en tenant compte de l'âge, du sexe, du mois de l'étude, de la saison, de l'assurance maladie et de la taille du ménage", précisent-ils.

Des associations entre les allergènes de souris et de cafards et les infections respiratoires graves

Dans leurs conclusions, ils indiquent qu’un doublement de la concentration en allergènes de cafards augmentait les risques d'infection des voies respiratoires supérieures avec symptômes de rhume de 18 %, de 31 % celui d’avoir ces symptômes et une infection pulmonaire, et de 45 % le risque d’infection des voies respiratoires supérieures, de symptômes de rhume et de fonction pulmonaire réduite. "Les concentrations d'allergènes de souris étaient positivement associées à tous les résultats", précisent-ils. En revanche, il n’y avait pas d’association entre ces différents types d’infections et de symptômes et les allergènes de chiens et de chats.

Asthme et allergènes : des risques plus importants dans les foyers précaires

"Cette recherche met en évidence le rôle essentiel que jouent les facteurs environnementaux, en particulier ceux que l'on trouve dans les communautés défavorisées, dans l'aggravation des infections respiratoires chez les enfants asthmatiques", estime l'autrice principale de l’étude, Darlene Bhavnani, épidémiologiste des maladies infectieuses. Elle ajoute que cela permet de comprendre pourquoi les enfants vivant dans des quartiers défavorisés ont plus de risques de souffrir d’asthme, en comparaison aux autres. "En comprenant ces liens, nous pouvons mieux cibler les interventions visant à réduire l'exposition aux allergènes nocifs et à améliorer les résultats de santé dans les populations à risque", complète l’autrice. Selon elle, des politiques publiques visant à améliorer la salubrité des logements et des quartiers pourraient réduire le risque d’infections respiratoires chez les enfants asthmatiques.