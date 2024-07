HAS : «les fluoroquinolones peuvent entraîner des complications graves»

L'ESSENTIEL Les fluoroquinolones sont des antibiotiques couramment utilisés.

De nombreuses personnes ayant pris ces traitements disent avoir hérité de graves effets secondaires.

De ce fait, la HAS alerte "les prescripteurs sur la nécessité d'observer une attitude de grande prudence dans l'administration des fluoroquinolones".

La Haute Autorité de santé (HAS) a rendu publiques les suites qu'elle apporte à France Assos Santé concernant la prise en charge des personnes ayant des complications liées à la prise d'antibiotiques de la classe des fluoroquinolones.

Fluoroquinolones : sur quoi porte l'alerte ?

Par courrier reçu le 5 avril 2024, l’association France Assos Santé avait demandé à la HAS d’élaborer des recommandations de prise en charge des victimes des effets indésirables graves liés la prise de fluoroquinolones. On parle ici notamment d’effets musculosquelettiques avec invalidité, de neuropathies périphériques, de troubles neurologiques, de troubles psychiatriques, de troubles auditifs et de problèmes cardiaques.



France Assos Santé avait fait également état de difficultés de prise en charge pour ces graves problèmes de santé qu’elle juge très mal connus du corps médical, y compris des différents médecins spécialistes.

Quelles sont les nouvelles recommandations de la HAS sur l es fluoroquinolones ?

Suite à ces signalements, la HAS vient de publier un nouveau document sur les fluoroquinolones. Si l'institution y constate d'abord l’intérêt des fluoroquinolones dans des indications précises, elle rappelle néanmoins que "leur intérêt est, comme pour tout traitement, à mettre en balance avec leurs effets indésirables, ces derniers pouvant entraîner des complications graves pour les patients qui nécessitent d’être reconnues et prises en charge".



Elle alerte dès lors "les prescripteurs sur la nécessité d'observer une attitude de grande prudence dans l'administration des fluoroquinolones, en respectant les indications et les règles d'utilisation".



Elle souligne également "l'importance, lors de toute prescription de fluoroquinolones, d’informer les patients des précautions à prendre pour réduire le risque de survenue de complications et de les prendre en charge lorsqu’elles surviennent".

Fluoroquinolones : quels sont les prochains axes d'action de la HAS ?

Par ailleurs, la HAS inscrit à son programme de travail l’élaboration et la diffusion d’une information destinée aux professionnels de santé susceptibles de rencontrer les patients concernés par des complications liées aux fluoroquinolones.



Enfin, l'agence de santé actualisera bientôt son rapport relatif aux "biopsies ciblées dans le diagnostic du cancer de la prostate" publié en 2023 pour réévaluer l’indication de recours aux fluoroquinolones.