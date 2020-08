Le niveau de douleur à l'accouchement serait lié à la génétique

Pourquoi certaines femmes parviennent à accoucher en supportant naturellement la douleur ? D’après des chercheurs anglais, cela serait lié à la génétique. Certaines femmes disposent d’un gène, rare, qui leur confère une plus grande résistance à la douleur et les dispensent de la péridurale. La recherche est parue dans la revue Cell reports.

