Gènes BRCA1 et BRCA2

Cancer du sein : les risques génétiques revus à la hausse

Les mutations génétiques influencent le risque de cancer du sein et de l'ovaire plus fortement que les chiffres donnés jusqu'à présent. L’histoire familiale joue aussi.

Le développement de cancers repose en partie sur des facteurs génétiques. Pour les cancers du sein et de l’ovaire, deux gènes en particulier ont été repérés : BRCA1 et BRCA2. Des mutations sur l’un des deux sont associées à une forte probabilité de développer ces maladies. Les chiffres issus des études jaugeant ce risque diffèrent, allant du simple au double.

Une nouvelle analyse, parue le 20 juin dans la revue JAMA, apporte une évaluation plus précise. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour les femmes porteuses de ces mutations, car les chiffres tombent dans le haut de la fourchette des précédentes évaluations, et les dépassent.





72 % de risques de cancer du sein

Ainsi, une femme porteuse d'une mutation du gène BRCA1 a 72 % de risque de développer un cancer du sein avant 80 ans. Pour le cancer de l’ovaire, le risque est évalué à 44 %. De même, pour le gène BRCA2, les chiffres sont respectivement de 69 et 17 %.

Ces chiffres sont égaux ou supérieurs aux évaluations précédentes relayées par l’Institut national du cancer (INCa), qui associaient par exemple un risque maximal de cancer du sein pour les femmes porteuses de BRCA2 à 45 % seulement.