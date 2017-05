A Sanaa, les rebelles ont lancé ce dimanche un appel à l’aide humanitaire. « Les autorités de Sanaa fourniront toutes les facilités, soutien et coopération à toute opération » des organisations internationales, a affirmé Amine Mohammed Jamaan, qui assume les fonctions de maire dans une déclaration citée par l'agence Saba.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) apporte également son soutien en améliorant les capacités de diagnostic. Des équipes de l’agence onusienne distribuent également des médicaments et des « kits choléra » permettant de traiter les maladies diarrhéiques et de prévenir la déshydratation.

The upsurge in #cholera cases comes as #Yemen’s already weakened health system struggles under the weight of more than 2 years of conflict. pic.twitter.com/60rUFmvgWM