Tester pour aimer

La galère du Dr Laine n’est pas un cas isolé. Dans ces zones faiblement médicalisées, d’autres médecins partent en retraite et « abandonnent » leurs patients avec moins de scrupules. Ou peut-être seulement plus de regrets. Les candidats à la reprise ne sont pas légion.

L’exercice dans ces campagnes s’accompagne de contraintes, reconnait le médecin. Mais ces contraintes ne semblent pas avoir diminué son amour pour le métier. Il incite les jeunes diplômés à venir tenter l’expérience. « Mais on leur a transmis l’idée que la médecine générale était un parent pauvre, poursuit-il dans le quotidien francilien. Pour les attirer, il faut élargir les possibilités des médecins de campagne aux frottis, aux infiltrations légères… Qu’ils ne soient pas dans une routine saisonnière ».

Il pense même que l’instauration de contraintes d’installation pour les jeunes médecins pourrait être bénéfique. « Pourquoi pas tester l’obligation pendant un an ? Après avoir vécu l’expérience, il y a bien un jeune qui aura envie de rester », estime-t-il.

Une situation préoccupante

La ministre de la Santé s’y oppose, mais prépare pour septembre un grand plan pour lutter contre les déserts médicaux, de plus en plus étendus, et qui mettent en danger certaines populations de plus en plus isolées, médicalement. Agnès Buzyn compte mettre l’accent sur les maisons de santé pluridisciplinaires, en augmentant leur nombre et en accordant des primes au personnel médical qui y exerce.

Elle souhaite également agir sur d’autres leviers : le développement des stages en ambulatoire, l’exercice médical mixte ou encore la télémédecine, qui permettraient à eux trois de soulager l’activité des médecins de campagne.

En attendant, le généraliste pose sa dernière carte. De manière assez paradoxale, pour pouvoir prendre sa retraite, il va retourner sur les bancs de l’école. À la rentrée, il suivra en effet une formation pour pouvoir accueillir des stagiaires dans son cabinet, et ainsi former des jeunes médecins en devenir. Et, il l’espère, susciter des vocations.