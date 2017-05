Harcèlement et représailles

Alors que le calme semblait revenu ce vendredi, en début de soirée, une nouvelle altercation a lieu. Cette fois, la police arrive à temps et interpelle trois adolescents de 13, 14 et 15 ans pour violences en réunion. Mais pas pour longtemps. Ils ont déjà été remis en liberté, et le Dr Goidin craint des représailles.

« Je reviens au travail la boule au ventre, explique-t-il ce mardi dans La Voix du Nord. C’est une angoisse permanente. J’ai déposé plainte à deux reprises. Je n’ai aucune nouvelle des suites de la procédure. Mes patients ont peur, ma remplaçante ne veut plus venir. Le plus délicat, c’est le soir, quand je termine mes consultations, entre 21 h et 21 h 30. Je m’attends forcément à ce qu’ils reviennent. Et là, qu’est-ce qui va se passer ? »