Diabète : bientôt la fin des piqûres d’insuline ?

L'ESSENTIEL Des scientifiques japonais ont élaboré une plateforme d’administration de médicaments utilisant un peptide cyclique perméable à l’intestin grêle, le peptide DNP, afin de faciliter l’absorption intestinale de l’insuline.

Chez des souris diabétiques, l’administration d’insuline par voie orale grâce à cette technologie peptidique induit une réduction rapide, importante et durable de la glycémie, la ramenant à des valeurs proches de la normale.

Cette approche permet d'atteindre une biodisponibilité pharmacologique d'environ 33 à 41 % par rapport à l'injection sous-cutanée.

Trop de glucose dans le sang, c’est ce qui caractérise le diabète. Chez les patients, cette hyperglycémie chronique est provoquée par une production insuffisante, voire nulle, d’insuline en cas de diabète de type 1, et provient d’une baisse de sensibilité des cellules (en particulier celles du foie, du muscle et du tissu adipeux) à cette hormone produite par le pancréas en cas de diabète de type 2. Depuis plus d’un siècle, l’insuline orale est considérée comme un traitement idéal pour le diabète. Problème : son "administration orale est limitée par la dégradation enzymatique et la faible perméabilité intestinale." Ainsi, les malades ont recours à des injections quotidiennes d’insuline, ce qui impacte considérablement leur qualité de vie.

Diabète : une baisse rapide de la glycémie avec l’administration orale de l’insuline

Pour surmonter les différents obstacles, des scientifiques de l’université de Kumamoto (Japon) ont, dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Molecular Pharmaceutics, développé deux approches efficaces pour faciliter l’absorption intestinale de l’insuline. "Nous avons conçu le DNP-V, un peptide vecteur modulaire, fusionné à un peptide interagissant avec l'insuline." Dans le détail, ce peptide modifié a été mélangé à des hexamères d’insuline stabilisés au zinc. Son administration orale chez des souris présentant un diabète induit chimiquement et génétiquement, a rapidement ramené la glycémie à la normale. Un contrôle glycémique stable a été maintenu avec une administration quotidienne unique pendant trois jours consécutifs. "Cet effet a été reproduit dans plusieurs modèles de diabète, avec une suppression significative du pic glycémique postprandial initial après une administration orale quotidienne."

En outre, la conjugaison de peptides DNP à l'insuline par "chimie click (un ensemble de réactions chimiques rapides)" a permis d'obtenir des "conjugués d'insuline stables" qui améliorent significativement l'absorption intestinale et produisent des effets hypoglycémiants comparables à ceux obtenus par voie orale. Ceci confirme le transport intestinal actif médié par le peptide.

"Cette technologie permet de convertir des produits biopharmaceutiques injectables en formes administrables par voie orale"

Selon les recherches, cette plateforme d’administration de médicaments utilisant un peptide cyclique perméable à l’intestin grêle a permis d'atteindre une biodisponibilité pharmacologique d'environ 33 à 41 % par rapport à l'injection sous-cutanée. "Dès lors qu'un partenaire de conjugaison approprié est disponible, cette technologie permet de convertir simplement et efficacement des produits biopharmaceutiques injectables en formes administrables par voie orale, offrant ainsi une voie prometteuse vers des thérapies orales pratiques et bien tolérées par les patients", ont conclu les auteurs.