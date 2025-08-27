Un ado mange des nouilles instantanées crues et meurt

L'ESSENTIEL Un garçon de 13 est mort après avoir mangé trois paquets de nouilles instantanées crues.

"Son décès serait dû à des problèmes intestinaux aigus ou à une occlusion digestive" liés à la consommation de ce produit.

En raison de la forte teneur en sodium et de la faible teneur en fibres, en protéines et en nutriments, l’ingestion régulière de ces nouilles a des conséquences sur la santé.

"Mangez des ramen crus (Eat Ramen Raw)", c’est le nom d’une tendance vu sur Tiktok. Celle-ci est apparue à la suite de la découverte sur les réseaux sociaux que les nouilles sont précuites, ce qui signifie qu'elles sont techniquement autorisées à la consommation, malgré les recommandations des fabricants concernant le respect des instructions de cuisson.

"Des problèmes intestinaux aigus ou à une occlusion digestive" après la consommation de nouilles crues

Sur la plateforme, de nombreux jeunes ont donc confié avoir consommé des nouilles instantanées crues, alors que celles-ci doivent être réhydratées par de l’eau bouillante avant d’être mangées. Récemment, un adolescent, dont l’identité n’a pas été révélée, originaire du Caire en Égypte, a relevé le défi. Selon le Daily Mail, le garçon de 13 ans a ingéré trois paquets de nouilles instantanées crues. Une demi-heure après, il commence à se sentir mal. Plus précisément, il souffre de fortes douleurs abdominales, de sueurs et de vomissements. Quelque temps après, le jeune patient décède.

Par la suite, la police a interrogé le commerçant qui avait vendu les nouilles instantanées à l’adolescent, craignant qu’elles ne respectent pas les normes de sécurité. Cependant, les analyses du produit et l'autopsie ont révélé que les produits n'avaient pas été contaminés. "Son décès serait dû à des problèmes intestinaux aigus ou à une occlusion digestive suite à la consommation d'une grande quantité de nouilles crues", indique le média The Sun. En effet, la consommation de nouilles crues provoque une déshydratation sévère et des occlusions intestinales.

Les nouilles instantanées sont riches en sodium

En outre, un paquet de nouilles instantanées peut contenir entre 600 et 1.500 mg de sodium. À titre de comparaison, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande une consommation allant jusqu'à 2.000 mg par jour pour les adultes (équivalent à < 5 g de sel/jour). "À long terme, une consommation élevée de sodium peut mettre à rude épreuve le cœur et les reins", ont signalé des chercheuses australiennes dans une publication The Conversation. En outre, un apport élevé en sodium est associé à un risque accru d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d'accident vasculaire cérébral. "Les nouilles ont été associées à des taux plus élevés de syndrome métabolique, probablement en raison de leur teneur en sodium."

Étant donné que ces produits contiennent peu de fibres, de protéines et pauvres en vitamines et minéraux, des éléments contribuant au bon fonctionnement du corps, il y a plus de risques de présenter une mauvaise santé intestinale, une constipation, un diabète de type 2 et un cancer colorectal. "Un manque de variété dans les repas peut entraîner une carence en nutriments essentiels présents dans les légumes, les légumineuses, les fruits et les céréales complètes", ont précisé les scientifiques.