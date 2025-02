Épidémie de rougeole au Texas : quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, dans l’État du Texas, 90 cas de rougeole ont été enregistrés depuis fin janvier.

Cette augmentation est rapide car, une semaine avant seulement, l’État ne comptait que 48 cas.

La majorité des personnes contaminées ont moins de 18 ans et ne sont pas vaccinées contre la rougeole.

90. C'est le nombre de cas de rougeole qui ont été recensés depuis fin janvier dans le South Plains (plaines du sud), une région du nord-ouest du Texas, aux États-Unis. Cette augmentation est rapide car, une semaine avant seulement, l’État ne comptait que 48 cas.

Une baisse de la vaccination contre la rougeole

Le Texas n’est pas le seul État concerné. L’Alaska, la Géorgie, la Californie, le New Jersey, le Nouveau-Mexique et New York auraient aussi quelques cas. Depuis quelques années, les États-Unis sont confrontés à une augmentation des cas. En 2024, 285 personnes étaient atteintes de rougeole, contre 59 en 2023. Cette recrudescence s’explique aussi par une diminution du nombre d’enfants vaccinés. Au Texas, la majorité des personnes contaminées avaient moins de 18 ans et n’étaient pas vaccinées. Au niveau national, cette baisse existe aussi, alors même que la vaccination est en théorie obligatoire : 95 % des enfants en maternelle étaient vaccinés contre la rougeole en 2019, contre 93 % en 2023. Une baisse due au fait que les parents peuvent demander des dérogations non-médicales et refuser, par exemple, pour raison religieuse.

Cette baisse est mondiale. Comme l’indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d’enfants ayant reçu une première dose de vaccin antirougeoleux était de 83 % en 2023, bien en deçà des 86 % enregistrés en 2019. Pourtant, ce produit a, toujours selon l'organisation, permis d’éviter plus de 60 millions de décès entre 2000 et 2023. Pour rappel, la rougeole est une maladie virale qui peut être très grave, voire mortelle. Elle est aussi l’une des pathologies les plus contagieuses du monde. L’OMS assure qu’une personne infectée peut contaminer neuf contacts proches non vaccinés sur dix.

Les principaux symptômes de la rougeole

Une fois que le virus est dans l’organisme, la période d’incubation est d’une dizaine de jours. Viennent ensuite les premiers symptômes - toux, forte fièvre, grande fatigue, écoulement du nez, conjonctivite - qui dure trois à quatre jours. Ensuite, la personne malade a une éruption cutanée de petites taches très rouges. Celle-ci commence généralement sur la tête et descend progressivement jusqu’aux pieds. Dans 30 % des cas, il y a des complications selon l’Assurance Maladie. Celles-ci peuvent être graves comme, par exemple, une atteinte pulmonaire virale, une kératoconjonctivite ou encore une encéphalite aiguë.