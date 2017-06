Des réunions régulières

L'Agence a mis en place une étude, dirigée par le centre de pharmacodépendance (CEIP) de Lille (Nord). Ses experts seront chargés d’étudier le détournement des médicaments aux effets psychoactifs. Les conséquences sanitaires de ce mésusage feront aussi l’objet d’une attention particulière, précise l’ANSM contactée par Pourquoidocteur.

En parallèle, des commissions de l’Agence se réunissent régulièrement pour échanger sur les solutions possibles. Autrement dit, comment limiter l’accès des populations les plus vulnérables – les jeunes – tout en maintenant une facilité d’achat pour ceux qui en ont besoin. La question est cruciale, car il s’agit d’empêcher les usages récréatifs.

Outre les réflexions, l’ANSM a mis en place un calendrier de travail, qu’elle ne souhaite pas communiquer. La solution la plus simple consisterait à placer tous les produits contenant de la codéine sous ordonnance obligatoire. Mais d’autres pistes sont à l’étude.





Des défonces plus fréquentes

Trancher dans un sens plus strict sera, sans conteste, nécessaire. Car les cas de détournements font de plus en plus les gros titres. Dernier cas en date, le « purple drank », directement importé des Etats-Unis. Après un passage en pharmacie, les adolescents français se préparent un cocktail médicamenteux, à base de sirop antitussif et de sodas. Résultat : une défonce peu coûteuse d’une jolie teinte violette.

Dès 2016, l’ANSM a interpellé les professionnels de santé, leur demandant de faire preuve de prudence. Dans la même veine, l’usage récréatif d’anti-vomitifs a été dénoncé.