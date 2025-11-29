Cancer de l’estomac : les 8 signes qui doivent alerter

L'ESSENTIEL Dans 90 % des cas, les cancers gastriques sont des adénocarcinomes, qui se développent à partir de la couche interne superficielle de l'estomac, la muqueuse.

Certains symptômes, dont la difficulté à avaler, la perte de poids inexpliquée ou encore les ballonnements, doivent pousser à consulter.

Le diagnostic de cette maladie repose dans un premier temps sur la gastroscopie, "qui permet de visualiser la lésion, de la localiser."

"L'estomac est un organe primordial de l'appareil digestif situé dans la partie supérieure et médiane de l'abdomen (région épigastrique). Au sein du tube digestif, il fait suite à l’œsophage et précède le duodénum (intestin grêle)", indique l’Institut Gustave Roussy. On parle de cancer gastrique lorsqu’une cellule de l'estomac initialement normale se transforme et se multiplie de façon anarchique pour former une masse, appelée tumeur maligne. Dans 90 % des cas, il s’agit d’adénocarcinome, qui se développe à partir de la couche interne superficielle de l'estomac, la muqueuse.

Cancer de l’estomac : ces symptômes à prendre au sérieux

D’après la Fondation pour la recherche sur le cancer, cette maladie entraîne peu de symptômes, voire aucun aux premiers stades. Néanmoins, des douleurs épigastriques peuvent survenir. Problème : "ces symptômes sont souvent considérés à tort comme de simples troubles gastro-intestinaux, car pour beaucoup, il n'en est rien. Malheureusement, cela signifie que lorsque le cancer de l'estomac est finalement diagnostiqué, il est souvent à un stade avancé", explique Suneel Kamath, oncologue de la Cleveland Clinic. Pour éviter cela, le spécialiste partage quelques troubles gastro-intestinaux courants qui pourraient être le signe d'un problème plus grave.

Ce dernier recommande de ne pas prendre à la légère :

La sensation de satiété précoce, à savoir le fait de se sentir rassasié et lourd même après avoir mangé une petite quantité de nourriture.

Les ballonnements, qui donnent la sensation de ventre plein et tendu. "Dans les cas où le cancer de l'estomac se propage à la paroi de l'abdomen, il peut provoquer une accumulation de liquide dans la cavité abdominale."

Les brûlures d'estomac (dans le haut de la poitrine et la gorge), qui ne disparaissent pas même après avoir pris des antiacides ou d'autres médicaments.

Les nausées et vomissements, car les aliments ingérés ne peuvent aller nulle part. "Lorsqu'une tumeur obstrue la sortie de l'estomac, les aliments et les liquides ne peuvent pas atteindre le duodénum (la première partie de l'intestin)."

La perte de poids inexpliquée, causée par la perte d’appétit

La présence de sang dans les selles ou les vomissements. "Soyez attentif(ve) si la couleur de vos selles change et devient très foncée, goudronneuse et particulièrement malodorante. Il s'agit d'un méléna, symptôme d'hémorragie interne. Bien que ce ne soit pas un symptôme fréquent du cancer de l'estomac, cela reste possible."

La fatigue

La difficulté souvent semi-récente, chronique et progressive, à avaler des aliments solides ou liquides

Gastroscopie, biopsie, scanner… Une série d’examens pour diagnostiquer un cancer gastrique

D’après l’Institut Gustave Roussy, étant donné que les symptômes d’un cancer gastrique sont peu spécifiques, une série d’examens est indispensable pour établir le diagnostic. "Le premier examen est la gastroscopie (fibroscopie) qui permet de visualiser la lésion, de la localiser précisément au sein de l’estomac et de réaliser des biopsies. Il est également recommandé de compléter le bilan par un scanner du thorax et de l’abdomen pour évaluer l’extension de la maladie et rechercher d’éventuelles métastases. Selon la présentation, des examens plus poussés peuvent être proposés comme une cœlioscopie exploratrice, des dosages de marqueurs, des analyses moléculaires, une échographie trans-gastrique, un PET-scanner etc…"