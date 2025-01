Cancer du pancréas : comment les cellules cancéreuses se passent de sucre

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que les cellules cancéreuses du pancréas pouvaient se nourrir d'une autre molécule en l'absence de glucose.

L'uridine, cette molécule, est produite par l'organisme mais les chercheurs n'ont pas réussi à déterminer sa source exacte.

Cette découverte pourrait permettre de nouveaux traitements contre le cancer du pancréas, particulièrement mortel.

Selon l’Institut national du cancer, 14.184 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été dépistés en France en 2018, dont 51 % chez les hommes. Ce cancer s'avère être un des plus meurtriers puisque 11.400 personnes sont décédées, soit presque autant de nouveaux cas que de décès, indique l’édition 2022 du Panorama des cancers en France.

L'uridine pour remplacer le sucre

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature, pourrait fournir de nouveaux indices pour expliquer la résistance de cette pathologie. Les chercheurs ont en effet observé que lorsque les cellules cancéreuses ne peuvent plus se nourrir de glucose (sucre), elles sont alors capables de s’adapter et le remplacent par une autre molécule appelée uridine. Elles possèdent donc des capacités d’adaptation, ce qui pourrait expliquer leur résistance.

“La capacité du cancer à passer à des nutriments alternatifs me fascine depuis longtemps, expose Zeribe Nwosu, l’un des auteurs de cette étude, dans un communiqué. Bloquer ce [comportement] compensatoire pourrait nous [aider à élaborer] de nouveaux traitements et c'est [ce que nous espérons avec] cette étude."

Mieux comprendre et traiter le cancer du pancréas

Actuellement, les chercheurs n’ont pas pu déterminer la source exacte de l’uridine dans le microenvironnement tumoral, ni comment les cellules cancéreuses y accèdent. “Il se trouve dans la circulation sanguine, mais nous ne savons pas d'où elle vient spécifiquement, précise Costas Lyssiotis. Elle vient probablement de plusieurs endroits, et jusqu'à présent, nous n'avons pas été en mesure [de déterminer] une seule source."

Lorsque les cellules cancéreuses n’ont plus assez de nutriments dans leur environnement, en raison de la concurrence avec les autres cellules par exemple, elles s’adaptent et utilisent l’uridine. "Les cellules cancéreuses semblent détecter les concentrations de glucose et d'uridine dans l'environnement local pour mieux s’adapter”, précise Matt Ward, autre auteur de cette étude.

Le cancer du pancréas est asymptomatique pendant une longue période et, dans 80 % à 90 % des cas, il est diagnostiqué à un stade avancé, explique le site internet du Vidal, ce qui limite les chances de succès du traitement. Cependant, ces travaux sont porteurs d'espoir: "Il y a un potentiel pour mieux comprendre et traiter le cancer du pancréas, avec de nouvelles cibles médicamenteuses et approches thérapeutiques", conclut Anguraj Sadanandam, auteur de l’étude.