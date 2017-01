Pomme de terre, pain...

Cancers : les aliments grillés trop riches en acrylamide

L’agence britannique de sécurité des aliments lance un nouvel avertissement sur la cuisson des aliments riches en amidon. Trop cuits, ils sont cancérigènes.

L’acrylamide. C’est le nom de la molécule incriminée par la Food standards agency (FSA). L’agence de sécurité des aliments au Royaume-Uni lance une campagne visant à inciter les consommateurs à éviter au maximum cette substance chimique qui se forme dans les aliments riches en amidon lors des cuissons à hautes températures (supérieures à 120 °C), et faible en humidité. C’est sa réaction avec un acide aminé, l’asparagine, qui crée l’acrylamide, qui pourrait être cancérigène.

On retrouve ce composé dans de nombreux aliments, notamment ceux dérivés de la pomme de terre, qui cumule les risques par sa richesse en amidon, mais aussi par ses formes de cuisson. La friture est particulièrement pointée du doigt. Ainsi, on retrouve des forts taux d’arylamide dans les chips, les pommes de terre sautées ou les frites, mais pas seulement. Le pain, les biscuits ou le café en contiennent aussi des quantités non négligeables.

Agir pour réduire l’apport

En 2015, l’agence européenne de sécurité alimentaire (Efsa) avait déjà appelé à la prudence. Après évaluation des résultats scientifiques issus d’études sur les animaux, elle avait conclu quant au caractère cancérigène de l’acrylamide. Et au danger que pouvaient représenter certains aliments, notamment pour les enfants, dont la consommation passe notamment par les biscuits secs.