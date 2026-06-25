Et si nos capacités cognitives s’amélioraient après 60 ans ?

Le déclin cognitif ne serait pas une fatalité. Dans la revue spécialisée Geriatrics, des scientifiques expliquent avoir découvert que certaines personnes voient leurs capacités cognitives s’améliorer avec l’âge. Selon leurs observations, cela serait lié à leur manière de percevoir le vieillissement.

Décrypter le vieillissement et son impact sur les fonctions cognitives

"Beaucoup de gens assimilent le vieillissement à une perte inévitable et continue des capacités physiques et cognitives, développe Becca R. Levy, professeure de sciences sociales et comportementales à l'École de santé publique de Yale (YSPH) et autrice principale de cette recherche. Nous avons découvert que leur amélioration à un âge avancé n'est pas rare, mais courante, et qu'elle devrait être intégrée à notre compréhension du processus de vieillissement."

Ces travaux ont été réalisés à partir d’une base de données américaine, appelée "Health and Retirement Study", soit étude sur la santé et la retraite. Les scientifiques ont ainsi pu travailler sur les informations médicales de plus de 11.000 patients. Ils ont notamment surveillé l'évolution des capacités cognitives et physiques. Pour ces dernières, ils se sont appuyés sur la vitesse de marche, "un indicateur souvent qualifié de ‘signe vital’ par les gériatres en raison de ses liens étroits avec le handicap, l'hospitalisation et la mortalité", précisent-ils.

Déclin cognitif : plus de la moitié des personnes ne sont pas concernées

Sur la période de suivi, jusqu’à 12 ans au maximum, 45 % des participants ont vu leur état s'améliorer dans au moins l'un des deux domaines. "Environ 32 % ont progressé sur le plan cognitif et 28 % sur le plan physique ; beaucoup ont enregistré des gains dépassant les seuils considérés comme cliniquement significatifs, observent les auteurs. Si l'on inclut les participants dont les scores cognitifs sont restés stables (plutôt que de décliner) durant cette période, plus de la moitié ont démenti le stéréotype d'une détérioration cognitive inévitable." Becca R. Levy précise que ces gains de capacités ne sont plus visibles lorsque seules les moyennes sont prises en compte. "Si l’on fait la moyenne de tous les résultats, on observe un déclin, note-t-elle. Mais en examinant les trajectoires individuelles, on découvre une réalité bien différente." Par ailleurs, les améliorations observées ne concernaient pas seulement des personnes ayant présenté des déficiences à cause d’une maladie ou d’une difficulté antérieure. "Même parmi les participants dont les fonctions cognitives ou physiques étaient normales au départ, une proportion importante a vu son état s’améliorer au fil du temps", notent les auteurs.

Vieillissement : comment expliquer l’amélioration des capacités cognitives ?

Avec son équipe, elle a émis une hypothèse pour expliquer ce constat : les croyances initiales des participants concernant le vieillissement pourraient avoir une influence sur l’amélioration ou la dégradation des capacités cognitives. Grâce aux données récoltées, ils ont constaté que les personnes ayant des croyances plus positives sur le vieillissement étaient plus susceptibles de montrer des améliorations au niveau cognitif et en matière de vitesse de marche, même après prise en compte de différents facteurs comme l’âge, les maladies chroniques et la durée du suivi. Cela vient confirmer une théorie développée par Becca R. Levy : l’incorporation des stéréotypes. Selon celle-ci, les stéréotypes liés à l’âge, qui peuvent être assimilés notamment par les réseaux sociaux et la publicité, finissent par être perçus comme s’appliquant à soi-même et par avoir des conséquences biologiques. "L’étude actuelle montre que les personnes ayant intégré des croyances plus positives sur le vieillissement présentent souvent une amélioration, indique la spécialiste. (…) Et comme les croyances sur le vieillissement peuvent être modifiées, cela ouvre la voie à des interventions tant au niveau individuel que sociétal."