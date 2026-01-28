Pollution : les bébés à naître sont-ils menacés ?

L'ESSENTIEL Une étude menée à Barcelone montre que la pollution de l'air pendant la grossesse diminue les capacités cognitives des nourrissons.

Les garçons semblent plus affectés que les filles.

Les chercheurs plaident pour des mesures de prévention contre la pollution.

L’air en ville n’est pas que délétère pour celles et ceux qui le respirent à pleins poumons. Une étude menée à Barcelone, en Espagne, et publiée dans la revue Environmental Pollution, vient de révéler un lien préoccupant entre l'exposition à la pollution pendant la grossesse et les capacités cognitives des nourrissons. La recherche, qui n’est pas la première à arriver à cette conclusion, souligne l'urgence de protéger les femmes enceintes contre la pollution de l'air.

Une nouvelle méthode pour évaluer le développement cognitif

Les chercheurs de l'Institut de Santé Globale de Barcelone (ISGlobal), en collaboration avec l'université de Barcelone, ont analysé 168 duos mère-enfant du projet BiSC (Barcelona Life Study Cohort), entre 2018 et 2023. L'exposition à plusieurs polluants durant la grossesse (dioxyde d'azote, carbone suie, particules fines PM2.5, cuivre et fer) a été estimée à l'aide de modèles statistiques avancés prenant en compte les déplacements et les lieux de vie.

Le développement cognitif des bébés a quant à lui été mesuré à l'aide de tests d’eye-tracking, une technique non invasive qui enregistre les mouvements oculaires pour évaluer la mémoire visuelle. A 6 mois puis à 18 mois, les nourrissons étaient amenés à observer deux images : une familière et une nouvelle. Un regard prolongé vers la nouvelle image trahissait une meilleure reconnaissance et une meilleure mémoire, selon les scientifiques.

Des performances plus faibles chez les nourrissons exposés

Les résultats sont clairs : une exposition accrue à la pollution pendant la grossesse est associée à une diminution des performances cognitives, en particulier en cas d’exposition au carbone suie, aux particules fines et au cuivre. "Les polluants traversent le placenta, provoquent une inflammation systémique et un stress oxydatif susceptibles d’altérer le développement cérébral du fœtus", explique Jordi Sunyer, coordinateur du projet BiSC, dans un communiqué. Fait marquant : les garçons semblent plus vulnérables que les filles.

Cette recherche renforce l’idée que la pollution de l’air ne nuit pas seulement aux poumons ou au cœur, mais menace aussi le cerveau dès les premières semaines de vie intra-utérine. "Nos résultats confirment que la période prénatale est une fenêtre de vulnérabilité critique face aux expositions environnementales", affirme Joan Birulés, chercheur à l'université de Barcelone. Il plaide pour "des politiques environnementales plus strictes afin de protéger les femmes enceintes et les enfants".