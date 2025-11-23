Les étonnants bienfaits des bains à remous sur la santé

L'ESSENTIEL Les bains à remous augmentent davantage la température corporelle que les saunas, selon une nouvelle étude.

Ils stimulent plus fortement la circulation sanguine et activent le système immunitaire.

Les bains à remous pourraient donc compléter ou remplacer l’exercice chez ceux qui ne peuvent pas en pratiquer.

Rien de tel pour se détendre qu’un bain à remous ou un sauna ! Mais quel est le meilleur pour la santé ? Des chercheurs de l’Université de l’Oregon, aux États-Unis, se sont penchés sur cette question. Pour y répondre, ils ont mené une expérience avec vingt jeunes adultes en bonne santé, dont les résultats viennent d’être publiés dans la revue American Journal of Physiology.

Le bain à remous meilleur que le sauna pour la santé

Dans le détail, les chercheurs ont demandé à dix hommes et à dix femmes, pratiquant tout une activité physique régulière, de faire trois activités relaxantes : un bain à remous, un sauna traditionnel et un sauna infrarouge. Leur but était d'observer les bienfaits physiologiques de chacune de ces activités. Avant, pendant et après chaque session, les scientifiques ont mesuré divers paramètres chez chacun des participants. Il s’agissait notamment de la température corporelle, mais aussi de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et d’autres marqueurs immunitaires et inflammatoires.

Verdict : le bain à remous est bien meilleur pour la santé car, étant immergé dans l’eau, le corps ne peut pas évacuer la chaleur par la transpiration. La température corporelle grimpe alors, ce qui augmente la circulation du sang. “La simple force avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux est bénéfique pour la santé vasculaire”, souligne Jessica Atencio, l’une des autrices, dans un communiqué.

Mais ce n’est pas tout. Le bain à remous est aussi la seule méthode à provoquer une réponse inflammatoire mesurable, signe que le système immunitaire s’active différemment qu’au contact de la chaleur sèche du sauna. Les chercheurs ont observé un dernier bienfaits des bains à remous : la baisse de la tension artérielle des participants.

Des effets à long terme des bains à remous

Certains de ces effets positifs ont perduré au-delà du bain à remous, suggérant un potentiel intérêt à long terme. “Je suis convaincu que si l'on est disposé à suivre une thermothérapie, cela contribuera à améliorer sa santé, à condition de la pratiquer avec modération”, souligne Christopher Minson, autre auteur de l’étude.

Pour les scientifiques, les bains à remous pourraient donc compléter voire même remplacer l’exercice physique chez ceux qui ne peuvent pas en pratiquer. “L'exercice est le principal traitement non médicamenteux pour préserver sa santé, mais certaines personnes ne peuvent pas ou ne veulent tout simplement pas faire d'exercice, explique Jessica Atencio. La thermothérapie est un excellent complément.”

Néanmoins, avant de vous lancer, le mieux est de demander l’avis à votre médecin traitant. Même ponctuellement, la chaleur peut être dangereuse, notamment en cas de problème cardiovasculaire.