Les seniors sont plus influencés par les préférences financières impulsives des autres

L'ESSENTIEL Après avoir vu quelqu'un qui choisit l'option impulsive, les seniors sont plus susceptibles de changer leur préférence initiale pour prendre eux-mêmes des décisions impulsives.

Ces personnes âgées avaient des niveaux plus élevés d’empathie affective, c'est-à-dire une plus grande capacité à ressentir les émotions des autres.

En revanche, les jeunes adultes sont plus résistants à l’influence sociale, ayant tendance à s'en tenir à leur décision initiale même après avoir vu quelqu'un opter à plusieurs reprises pour l'option impulsive.

"À une époque où la population vieillit et où les informations erronées se multiplient, il est essentiel de comprendre comment le vieillissement affecte la susceptibilité des gens à l'influence. L'un des domaines clés où les gens peuvent être influencés est leur préférence à recevoir de l'argent plus tôt que plus tard", a déclaré Patricia Lockwood, professeure à l’université de Birmingham (Angleterre). Dans une récente étude, publiée dans la revue Communications Psychology, la chercheuse et son équipe ont décidé d’explorer la gratification différée et la manière dont notre volonté d'attendre et l'influence sociale se développent et diffèrent tout au long de notre vie.

Argent : faire un choix impulsif ou faire preuve de patience pour une somme plus grande

Afin de tester l'influence de l'âge sur ces comportements, ils ont recruté 76 jeunes adultes, âgés de 18 à 36 ans, et de 78 personnes plus âgées, de 60 à 80 ans. Après avoir été classés et mis ensemble en fonction de leur sexe, leur intelligence et leurs années d’études, les participants ont effectué une tâche de prise de décision dans laquelle ils devaient faire une série de choix entre deux options différentes : une décision impulsive qui se traduisait par la réception d'une petite somme d'argent immédiatement ou une décision plus modérée qui indiquait la réception d'une plus grande somme d'argent après un certain délai. À la suite de cette décision initiale, les volontaires ont pris connaissance des choix faits par deux autres personnes ayant fait la même tâche. Ensuite, ils ont dû à nouveau prendre une décision.

Les personnes âgées très empathiques ont plus de risque de prendre des décisions impulsives

Par rapport aux jeunes adultes, les personnes âgées étaient relativement plus sensibles à l’influence sociale, en particulier des participants impulsifs. Les analyses factorielles ont montré que les adultes plus âgés ayant déclaré des niveaux plus élevés d’empathie affective et de motivation émotionnelle étaient particulièrement affectés par l’influence sociale impulsive. "Si d'autres recherches confirment ces résultats, ils pourraient éclairer des programmes fondés sur des données probantes qui aident les gens à prendre des décisions financières judicieuses tout au long de leur vie et à se rendre compte si leurs propres décisions pourraient être affectées négativement par ceux qui les entourent", a conclu Patricia Lockwood.