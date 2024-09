Autisme : les «bébés Covid» ne présentent pas un risque plus élevé

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains n’ont observé aucune différence dans les dépistages positifs de l'autisme entre les nourrissons nés avant la pandémie et ceux nés pendant la pandémie.

L'exposition prénatale à l'infection maternelle par la Covid-19 était associée à un taux plus faible de positivité chez les bébés.

Cependant, les auteurs vont continuer à surveiller les enfants nés durant l’épidémie de coronavirus, à mesure qu’ils grandissent, pour détecter d’éventuelles différences développementales ou psychiatriques.

"On sait que le risque d'autisme augmente avec pratiquement n'importe quel type de menaces pour la mère pendant la grossesse, y compris les infections et le stress. L'ampleur de la pandémie de coronavirus a fait craindre aux pédiatres, aux chercheurs et aux scientifiques du développement une augmentation des taux d'autisme", a signalé Dani Dumitriu, professeure de pédiatrie et de psychiatrie à l’université Columbia à New York (États-Unis). Ainsi, dans une nouvelle étude, elle a, avec son équipe, décidé d’examiner les effets potentiels du Covid-19, comme le stress et l’infection maternels liés à la pandémie, sur le développement neurologique de l'enfant à différents moments depuis la naissance.

Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont examiné les données de près de 2.000 enfants, âgés de 16 à 30 mois, nés à l'hôpital pour enfants Morgan Stanley et à l'hôpital Allen du NewYork-Presbyterian entre janvier 2018 et septembre 2021, soit avant ou pendant la pandémie. Parmi eux, 231 bébés ont été exposés au coronavirus in utero contre 1.198 nourrissons non-exposés et 104 enfants avaient "un statut d'exposition au SARS-CoV-2 inconnu". Le risque d'autisme a été calculé sur la base des réponses à un questionnaire de dépistage du développement neurologique que les pédiatres ont donné aux parents pour évaluer le comportement des tout-petits.

Covid-19 : pas de risques plus élevés d’autisme pour les enfants nés pendant la pandémie

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, aucune différence n’a été constatée dans les dépistages positifs de l'autisme entre les enfants nés avant la pandémie et ceux nés pendant la pandémie. Les auteurs ont aussi noté que moins de bébés exposés au Covid-19 in utero ont été testés positifs pour l'autisme par rapport aux enfants dont les mères n’ayant pas été infectées.

"Nous pensons que le fait d’avoir contracté la pandémie pendant la grossesse a pu influencer l’évaluation des comportements de leur enfant par les parents. Les parents qui n’ont pas contracté la Covid-19 ont peut-être été plus stressés – en raison de la crainte constante de tomber malade et de la vigilance pour prévenir l’infection – et ont peut-être été plus susceptibles de signaler des comportements inquiétants chez leur enfant", a expliqué Dani Dumitriu.

Continuer à surveiller le développement des "bébés Covid"

Sur la base de ces données, les auteurs concluent qu’il est peu probable qu’une augmentation de l’autisme liée à la Covid-19 se produise. Cependant, ils continueront de surveiller les enfants, à mesure qu’ils grandissent, pour détecter d’éventuelles différences développementales ou psychiatriques. "Nous devons reconnaître l’expérience et l’environnement uniques des enfants nés pendant la pandémie, notamment le stress parental et l’isolement social", a déclaré Morgan Firestein, auteur des travaux.