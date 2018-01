Pour vous aider à prendre la décision de faire de l’exercice physique, je dois d’abord répondre à la question qui vous brûle les lèvres. Pourquoi l’exercice physique fait-il perdre du poids et l’inactivité gonfler la bedaine, alors que de nombreux médecins soutiennent le contraire ? Tout simplement parce que nos gènes ne sont pas très éloignés de ceux de l’homme des cavernes qui n’avait comme préoccupation principale que de chasser. Essayez de courir après un lièvre et vous allez comprendre pourquoi ils étaient maigres… Et pourquoi ils avaient développé un gène de l’épargne qui leur permettait de stocker pour les périodes de famine.

L’homme moderne a cherché des remèdes contre les maladies de la pauvreté.

Il avait oublié qu’il possède toujours ce gène de l’épargne – et sans doute pour longtemps. Un gène qui, loin de le protéger comme ses ancêtres, met désormais, au contraire, son existence même en péril.

Désormais la survie, pour des centaines de millions d’habitants de cette planète, passe par la lutte contre les pathologies de l’opulence et le stress de la vie moderne.

C’est une notion fondamentale de cette méthode.

On y reviendra.

Mais vous avez déjà vu un sportif obèse ?

Alors croyez-moi… L’exercice physique fait perdre du poids.