L’activité physique est le complément indispensable de la perte de poids. L’inactivité est la principale alliée des kilos pris tout au long de la vie. L’activité physique, c’est le médicament universel du XXIe siècle. Le médicament qui marche dans l'obésité et les maladies cardiovasculaires, dans le diabète et la dépression, qui ralentit le vieillissement et prolonge la jeunesse ! Qui plus est, est gratuit… Mais malheureusement, souvent pas ou mal prescrit par de trop nombreux médecins.

Un produit réellement miracle…

Vous êtes sans doute très déçu par toutes ces promesses alléchantes et la banalité de cette proposition.

Pourtant, si vous saviez ce que quelques dizaines de minutes quotidiennes d'exercice peuvent rapporter, il est probable que vous n'attendriez même pas la fin de cette chronique pour vous ruer sur vos baskets. Et vous auriez peut-être tort de le faire sans préparation, j’ai ajouté le mot « médicament », qui implique toute une série d'indications, précautions et contre-indications. C'est d'ailleurs là que votre médecin devrait intervenir, et c'est sans doute par méconnaissance qu'il n'aborde pas le sujet aussi souvent qu'il le devrait.

On essaiera d’y voir plus clair.