C’est un microbe.

C’est une bactérie ce qui a la différence des virus la rend sensible aux antibiotiques

Ce sont les bactéries les plus nombreuses au monde. On en connaît 2 600 espèces différentes, dont 883 souches d’origine humaine.

Le pouvoir infectieux de ces salmonelles dépend :

De la virulence de la souche. Celle détectée dans le lait pour enfanté est moyennement virulente. C’est un aspect qui montre l’ « intelligence » de l’infiniment petit. Un exemple édifiant : une salmonelle dite « hyper virulente » a été mise en évidence en Californie il y a 6 ans, résistante (en particulier aux vaccins), à propagation inhabituellement rapide. On s’est aperçu que, lorsqu’elle rentrait dans un organisme, elle devenait méchante mais dès qu’elle se retrouvait dans la nature, elle changeait de profil pour devenir sage et indétectable. Une adaptabilité étonnante… et inquiétante.

De la sensibilité des gens qui sont touchés (par exemple les nourrissons ou les gens âgés)

De la concentration que l’on ingère en générale qui doit être supérieure à 100 000 bactéries.

Robustesse :

Elles survivent plusieurs semaines dans l’air mais plusieurs mois dans l’eau. Ce qui explique la contamination des eaux à partir des excréments d’animaux infectés.

Un des modes de contamination des œufs qui sont des gros porteurs de bactérie est la fêlure de la coque qui lors du lavage laisse la bactérie entrer et se développer.

Les maladies qu’elles provoquent :

Les fièvres typhoïdes et parathyroïdes. Des maladies contagieuse autrefois redoutables

Les toxi-infections alimentaires que l’on appelle aussi les salmonelloses qui préoccupent en ce moment nos autorités de santé.

Contamination

Elle se fait par des aliments souillés, viandes œufs et produits laitiers principalement. En général chez un humain, l’acidité de l’estomac suffit à détruire facilement l’ennemi. Une exception : les nourrissons qui sont plus sensibles et surtout peuvent se faire contaminer par la respiration de poussières contaminées.

En général on ne parle de ces contaminations que l’été, chez les enfants avec des cas plutôt disséminés mais elles représentent 25% des gastros de l’été.

Rappelons que les premiers remparts contre les Salmonelles s ‘appellent les contrôles vétérinaires, l’hygiène indispensable dans la préparation des repas collectifs et surtout l’inspection de certaines denrées alimentaire. Ce qui est la principale polémique de ces derniers jours.

Vaccination

Le vaccin contre la typhoïde n’est plus commercialisé en France.

Traitement :

Heureusement la plupart des sources sont sensibles aux antibiotiques. Les chercheurs ont cependant alerté les autorités de santé en faisant état de l’apparition de souches ultra résistantes ce qui n’est pas le cas dans les infections actuelles.

Le traitement antibiotique ne se conçoit que dans certains cas bien précis (nourrissons, gens âgés ou maladies chroniques ou encore en collectivité) car l’utilisation massive obtient l’effet contraire et une multiplication des bactéries. « Ce n’est pas automatique » !