Pour perdre du poids, il faut d’abord manger moins ; Tous ceux qui prétendent le contraire se trompent ; et surtout vous mentent ! La tentation serait d’abord de se mettre à jeûner. C’est logique, mais pas très malin. Le corps est beaucoup plus habitué que vous aux situations de famine. Vous m’entendrez souvent répéter, tout au long de ces conseils, que nous sommes précisément les survivants des famines de la préhistoire, et qu’en quelques centaines de générations, notre cerveau, nos cellules, ont imaginés des scénarios très sophistiqués pour nous permettre de survivre. Ces procédures d’urgence sont imprimées dans notre ADN, ce code barre intime, plan de construction de chaque corps.

Le corps à su apprivoiser la famine… Une situation pas totalement maîtrisée, hélas car nous ne sommes pas aussi performants que la marmotte qui peut hiverner pendant des mois…

Nous, notre réaction qui permet à l’homme de passer plusieurs semaines sans manger, est de « s’auto consommer » ; Et on dévore tout ! Nos réserves de sucre, de graisses certes, mais aussi de muscles, et pas toujours dans le bon ordre. C’est la raison pour laquelle, même en conservant la boisson, les grèves de la faim sont aussi douloureuses et surtout dangereuses.

