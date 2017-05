Rassurant… jusqu’à un certain point. Les autorités françaises ont analysé la composition des produits d’hygiène féminine. Aucun danger « grave et immédiat » ne ressort des examens. Mais tampons, serviettes et autres coupes menstruelles contiennent tous des polluants controversés. Sans exception, ou presque.

Les enquêteurs de la DGCCRF (1) ont passé au crible la majorité des produits d’hygiène féminine disponible sur le marché. 27 références ont fait l’objet d’une analyse approfondie, destinée à rechercher des polluants connus – comme le formaldéhyde, le glyphosate ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).





Phtalates, HAP et dioxines

Si les niveaux d’exposition sont très faibles, ils sont bel et bien réels. Dans la quasi totalité des échantillons, des traces de polluants émergent. Ainsi, l’intégralité des tampons contient des dioxines et des furanes, ainsi que des composés organiques halogénés extractibles (EOX).

Ces produits sont notamment suspectés d’interférer avec la procréation, les systèmes immunitaire et hormonal. Des traces de phtalates ont même été détectées dans une marque.

Au rayon des protections hygiéniques, les serviettes ne font guère mieux. Toutes les références analysées contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), impliqués dans plusieurs cancers. L’exposition professionnelle à ces composés est reconnue comme à risque pour les carcinomes de la peau et les tumeurs des voies urinaires. Le même composant est détecté dans les protège-slips.