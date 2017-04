Moins de fumeurs, plus de morts. C’est le bilan dressé par une centaine de scientifiques dans le cadre du rapport Global Burden of Disease publié dans The Lancet et rapporté par l’Agence France-Presse (AFP). Entre 1990 et 2015, le nombre de décès attribués au tabac a augmenté de 4,7 %, soit 6,4 millions de morts.

Les campagnes de sensibilisation, les mesures restrictives et les hausses des prix du tabac ont permis dans plusieurs pays de freiner la consommation. Si en 1990, un homme sur trois et une femme sur 12 fumaient quotidiennement, vingt-cinq ans plus tard, ces pourcentages baissent respectivement à un sur quatre et une sur 20. En raison de l’évolution démographique, la population mondiale des fumeurs s’élève donc à 930 millions en 2015 contre 870 millions en 1990.



Pour restaurer ses marges, l’industrie du tabac cible donc de nouveaux marchés, comme les pays émergents. « Le nombre d'hommes et de femmes fumeurs en Afrique subsaharienne augmentera ainsi de 50 % entre 2010 et 2025 », indique l’agence de presse.



De même, la mortalité liée au tabac devrait se concentrer sur un petit nombre de pays. La cigarette est responsable d’un décès sur dix dans le monde, et la moitié des victimes habitent en Russie, en Chine, en Inde ou aux Etats-Unis. « La mortalité dans les pays à revenu faible et intermédiaire sera probablement "énorme" dans les années à venir, avertit John Britton, un spécialiste britannique, dans The Lancet. De même, le tabac reste « le deuxième facteur de risque de décès précoce et d'invalidité ».