Avoir ses règles n’est pas une maladie, certes. Et pourtant, ça peut faire mal, très mal. De manière chronique, ou pas. Nombreuses sont celles qui se sont déjà traînées au travail, gavées d’antalgiques, loin d’être efficaces. La journée peut alors sembler interminable et surtout, peu productive. Face à cette problématique, l’Italie serait en train de réfléchir à créer un congé spécifique, relate LCI .

Plutôt que de donner congé à celles qui tous les mois sont confrontées à la douleur des règles, peut-être faut-il réfléchir à les soulager. « Les règles, c’est normal, pas la douleur », rappelle l’association Info Endométriose. Cette maladie est une des causes principales des règles douloureuses, or aujourd’hui, il faut six ans en moyenne pour que les patientes soient diagnostiquées et qu’une prise en charge leur soit proposée.

Des solutions existent, il faut maintenant que les femmes puissent y avoir accès. Le ministère de la Santé français vient de signer une convention avec Info Endométriose pour améliorer le parcours de soins. « Nous sommes en 2017, et pourtant, les maladies féminines comme l’endométriose représentent encore un tabou et leurs répercussions sur la vie des femmes restent sous-estimées », a déclaré la ministre de la Santé, Marisol Touraine, le 22 mars dernier. En France, une femme sur dix serait touchée par l'endométriose.

